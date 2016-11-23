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23 ноября, среда
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СЕГО ДНЯ
Количество автобусов на дорогах Уфы сократилось вдвое// 23.11.2016
В день на водителей автобусов составляется 700-800 протоколов.
Динар Гильмутдинов рассказал удалось ли изменить ситуацию с маршрутками после введения новых законов.
Поправки в статью 11.33 КоАП России, принятые полтора года назад, начали действовать в июле этого года. Они значительно увеличили штрафы для недобросовестных водителей общественного транспорта.
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