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Гильмутдинов: В авариях в Башкирии гибнет самое работоспособное население

Константин КЛИМОВ // 23.11.2016
Главный госавтоинспектор Башкирии встретился с журналистами.

Сегодня руководитель ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов встретился с журналистами, поводом для встречи стал День памяти жертв ДТП, который каждый год отмечается в третье воскресенье ноября. 
За десять месяцев текущего года на дорогах Башкирии погибло 432 человека. По словам главного госавтоинспектора, количество смертельных случаев уменьшается. Для справки в прошлом 2015 году погибших было более 600. 
- В авариях погибает самое работоспособное население, чаще всего возраст погибших от 18 до 37 лет. Чаще всего причиной аварий становятся превышение скорости и выезд на встречную полосу. Мы входим в пятерку регионов с самой высокой смертностью. - рассказал журналистам Динар Гильмутдинов. 
Несмотря на то, что количество смертей уменьшается, цифры впечатляют. За десять лет в авариях погибло более семи тысяч человек. 
Примерно треть аварии происходит из-за плохого состояния дорог. 
- Прямой или сопутствующей причиной аварий стало неудовлетворительное состояние улиц и дорог, таких случаев мы насчитали 1229, в них погибло 169 человек, ранения получили 1673, - сообщил Гильмутдинов.

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