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На реконструкцию Спасского храма в Уфе собрано около 150 тысяч// 23.11.2016
Это более трети суммы, которую планировалось собрать изначально.
Фото: sobory.ru
В интернете завершается сбор подписей на реконструкцию Спасского храма в Уфе, расположенного на улице Октябрьской революции. В общей сложности было собрано 147 тысяч рублей из необходимых 580.
Эти деньги пойдут на решение первоочередных задач - ремонт фасада, крыши колоннады, штукатурку и покраску колоннады и изготовление дверей храма. В храме также необходимо провести реставрацию, но спонсора найти не удается уже более 12-ти лет.
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