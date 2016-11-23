На реконструкцию Спасского храма в Уфе собрано около 150 тысяч

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это более трети суммы, которую планировалось собрать изначально.

Фото: sobory.ru

В интернете завершается сбор подписей на реконструкцию Спасского храма в Уфе, расположенного на улице Октябрьской революции. В общей сложности было собрано 147 тысяч рублей из необходимых 580.

Эти деньги пойдут на решение первоочередных задач - ремонт фасада, крыши колоннады, штукатурку и покраску колоннады и изготовление дверей храма. В храме также необходимо провести реставрацию, но спонсора найти не удается уже более 12-ти лет.