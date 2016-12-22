Константин Толкачев: Для многодетных семей мы ввели принцип нуждаемости

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Спикер парламента прокомментировал журналистам суть поправок в земельный закон

Фото: Азат Гиззатуллин

После завершения пленарного заседания Госсобрания, Константин Толкачев на пресс-конференции для журналистов пояснил суть поправок, которые сегодня приняли депутаты в закон «О регулирование земельных отношений». Главное по его словам, это принцип нуждаемости. Бесплатную землю, по мнению Толкачева в первую очередь должны получать те многодетные семьи и семьи с детьми – инвалидами, которые в ней действительно нуждаются. При этом спикер парламента пообещал, что к закону депутаты могут вернуться в любой момент

- Каждый депутат Госсобрания обладает правом законодательной инициативы. Большое количество изменений внесено в первоначальный текст проекта. Мы будем смотреть, как закон будет работать. Для сельской местности проблем сегодня нет — земли очень много свободной. Если хоть одна жалоба будет, мы разберемся и обязательно дадим землю, — подчеркнул Константин Толкачёв.

Одна из главных проблем на выделяемых бесплатно земельных участках, - отсутствие инфраструктуры. Однако только региональный и муниципальный бюджеты не в силах потянуть эту финансовую ношу.