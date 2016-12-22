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22 декабря, четверг
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Константин Толкачев: Для многодетных семей мы ввели принцип нуждаемости// 22.12.2016
Спикер парламента прокомментировал журналистам суть поправок в земельный закон
Фото: Азат Гиззатуллин
После завершения пленарного заседания Госсобрания, Константин Толкачев на пресс-конференции для журналистов пояснил суть поправок, которые сегодня приняли депутаты в закон «О регулирование земельных отношений». Главное по его словам, это принцип нуждаемости. Бесплатную землю, по мнению Толкачева в первую очередь должны получать те многодетные семьи и семьи с детьми – инвалидами, которые в ней действительно нуждаются. При этом спикер парламента пообещал, что к закону депутаты могут вернуться в любой момент
Одна из главных проблем на выделяемых бесплатно земельных участках, - отсутствие инфраструктуры. Однако только региональный и муниципальный бюджеты не в силах потянуть эту финансовую ношу.
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