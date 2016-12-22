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Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами

Константин КЛИМОВ // 22.12.2016
Рустэм Хамитов вручил спортсменам ордена, почётные грамоты и благодарственные письма

Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с спортсменами, принимавшими участие в олимпиаде в Бразилии и всеросийских соревнованиях по паралимпийским видам спорта. Почётные грамоты, ордена и благодарственные письма из рук главы региона получили 33 спортсмена и тренера. В своём выступлении глава региона пообещал, что в ближайшее время в каждом муниципалитете появится хороший оборудованный спортзал.

- На сегодняшний день считанное количество муниципалитетов не имеет хороших физкультурно-оздоровительных комплексов. Думаю, в течение 2017-2018 годов мы эту программу завершим. В каждом муниципалитете будет бассейн, хороший спортивный зал, возможности для занятия спортом и физической культурой, - сказал Рустэм Хамитов.

Так же речь зашла о паралимпийском центре в микрорайоне Затон, который должны были сдать несколько лет назад.

- В 2017 году будет завершена первая очередь нового спортивного комплекса в Уфе на улице Камышлинской в Затоне. В 2018 году мы полностью сдадим этот объект, который будет включать в себя и легкоатлетическую часть, и большой зал, и несколько бассейнов, в том числе 50-метровый, полноразмерный, настоящий, - пообещал глава региона.

Так же Хамитовым было проанонсировано строительство в Уфе центра фехтования, по его словам, эта инициатива исходит от главы федерации фехтования,

- На этой неделе мне звонил президент Федерации фехтования Российской Федерации, сказал о том, что федерация на условиях софинансирования выделяет хорошую сумму для того, чтобы мы смогли построить у нас в Уфе новый центр фехтования. Конечно, в ближайшее время мы приступим к этой работе.  

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