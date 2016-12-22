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Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами// 22.12.2016
Рустэм Хамитов вручил спортсменам ордена, почётные грамоты и благодарственные письма
Сегодня глава Башкирии Рустэм Хамитов встретился с спортсменами, принимавшими участие в олимпиаде в Бразилии и всеросийских соревнованиях по паралимпийским видам спорта. Почётные грамоты, ордена и благодарственные письма из рук главы региона получили 33 спортсмена и тренера. В своём выступлении глава региона пообещал, что в ближайшее время в каждом муниципалитете появится хороший оборудованный спортзал.
Так же речь зашла о паралимпийском центре в микрорайоне Затон, который должны были сдать несколько лет назад.
Так же Хамитовым было проанонсировано строительство в Уфе центра фехтования, по его словам, эта инициатива исходит от главы федерации фехтования,
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