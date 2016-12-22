22 декабря, четверг
СЕГО ДНЯ

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 22.12.2016
Он ввел критерии нуждаемости для многодетных семей для получения бесплатной земли.

Фото: http://megasip.su/

Сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в окончательном чтении был принят законопроект, который вносит изменения в закон " О регулировпнии земельных отношений".

Напомним, что он вызвал жаркие споры как среди депутатского корпуса, так и в обществе. После принятия проекта закона в первом чтении наиболее спорные поправки были скорректированы. Но, тем не менее, правительство республики сумело убедить депутатов в введение критереев нуждаемости при получении многодетными семьями и семьями с детьми инвалидами бесплатного земельного участка.

Например, при предоставлении земли будет учитываться общая площадь жилого помещения, где они проживают. Также будет отказано в бесплатном предоставлении участка в случае, если семья получила бюджетные средства на приобретении или строительство жилого помещения, за исключением средств материнского капитала.

О других поправках мы подробно писали вчера в нашей статье "Земельный закон и многодетные семьи Башкирии". Депутат Загир Хакимов предложил своим коллегам не торопиттся с принятием решения и отложить голосование. Однако депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях. За него проголосовало 94 депутата из 105. Закон уходит на подпись главе Башкирии, который еще не разу не высказывал свою точку зрения по данному закону

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

22.12.2016
Константин Толкачев: Для многодетных семей мы ввели принцип нуждаемости
Спикер парламента прокомментировал журналистам суть поправок в земельный закон

22.12.2016
Глава Башкирии встретился с олимпийцами и паралимпийцами
Рустэм Хамитов вручил спортсменам ордена, почётные грамоты и благодарственные письма

21.12.2016
Два депутата горсовета Уфы получили медали имени Иосифа Сталина
КПРФ вручила их в честь дня рождения вождя

21.12.2016
В Башкирии открыли четвертую ледовую переправу
Объект запущен в эксплуатацию в селе Николо-Березовка Краснокамского района.

21.12.2016
В Уфе получили названия 30 новых улиц
Горсовет принял решение о присвоении названий.

21.12.2016
В Уфе из-за мороза прорвало канализацию
Авария случилась на улице Рабкоров.

21.12.2016
В Уфе был побит температурный рекорд
А северных районах Башкирии была зафиксирована температура минус 44 градуса

20.12.2016
В Башкирии каждый пятый алкоголик стремится к ремиссии
Врачи отмечают общее улучшении ситуации, но признают, что она остается тяжелой

20.12.2016
Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла
Убийство российского посла Андрея Карлова они называют, ни как иначе, как полным беспределом.

20.12.2016
США закрыли свое посольства в Турции после вооруженного нападения и убийства российского посла
Информации о том, как долго они будут закрыты, не сообщается.

20.12.2016
В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детей
Водитель Toyota сбил троих детей и скрылся с места происшествия.

20.12.2016
Ялалов раскритиковал предприятия Уфы за то, что они не финансируют новогодние праздники
Глава администрации считает, что город тратит слишком много на организацию отдыха граждан.

19.12.2016
В Иркутсткой области более 40 человек скончались от средства для принятия ванн
Пострадавшие продолжают поступать в больницы.

19.12.2016
В Уфе горит здание 51 школы
Здание в момент возгорания не эксплуатировалось.

19.12.2016
В Башкирии похолодает до – 35 градусов
Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета

19.12.2016
Ялалов занял третье место в Национальном рейтинге мэров
Эксперты считают его работу успешной.


  
ФОТОФАКТ
В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"