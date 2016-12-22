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22 декабря, четверг
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СЕГО ДНЯ
Депутаты Госсобрания Башкирии приняли скандальный земельный закон// 22.12.2016
Он ввел критерии нуждаемости для многодетных семей для получения бесплатной земли.
Фото: http://megasip.su/
Сегодня, 22 декабря, на пленарном заседании Госсобрания Башкирии в окончательном чтении был принят законопроект, который вносит изменения в закон " О регулировпнии земельных отношений".
Напомним, что он вызвал жаркие споры как среди депутатского корпуса, так и в обществе. После принятия проекта закона в первом чтении наиболее спорные поправки были скорректированы. Но, тем не менее, правительство республики сумело убедить депутатов в введение критереев нуждаемости при получении многодетными семьями и семьями с детьми инвалидами бесплатного земельного участка.
Например, при предоставлении земли будет учитываться общая площадь жилого помещения, где они проживают. Также будет отказано в бесплатном предоставлении участка в случае, если семья получила бюджетные средства на приобретении или строительство жилого помещения, за исключением средств материнского капитала.
О других поправках мы подробно писали вчера в нашей статье "Земельный закон и многодетные семьи Башкирии". Депутат Загир Хакимов предложил своим коллегам не торопиттся с принятием решения и отложить голосование. Однако депутаты приняли закон сразу во втором и третьем чтениях. За него проголосовало 94 депутата из 105. Закон уходит на подпись главе Башкирии, который еще не разу не высказывал свою точку зрения по данному закону
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