22 ноября, вторник
СЕГО ДНЯ

В Уфе 11 домов остались без отопления

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 22.11.2016
Произошло технологическое повреждение на трубопроводе.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня, 22 ноября, 11 домов в центре Уфы остались без отопления. Причиной стало технологическое повреждение на трубопроводе по улицам Владивостокская и Революционная, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Были проведены аварийно-спасательные работы, в настоящее время теплоснабжение восстановлено. 

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