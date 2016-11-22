В Уфе 11 домов остались без отопления

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Произошло технологическое повреждение на трубопроводе.

Фото: Кристина Дейнеко

Сегодня, 22 ноября, 11 домов в центре Уфы остались без отопления. Причиной стало технологическое повреждение на трубопроводе по улицам Владивостокская и Революционная, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Были проведены аварийно-спасательные работы, в настоящее время теплоснабжение восстановлено.