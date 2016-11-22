22 ноября, вторник
СЕГО ДНЯ

В Уфе загорелась «Газель» после взрыва

Злата ЗУКОВИЧ // 22.11.2016
Пожар случился на улице Карла Маркса.

Сегодня утром, 22 ноября, около железнодорожного вокзала загорелась «Газель» неподалеку от места, где проводились ремонтные работы. Местные жители уверяют, что услышали громкий хлопок, после которого и произошел пожар.

Очевидцы произошедшего в группе «БашДТП» в социальной сети сообщили, что пожарные приехали через четыре минуты и потушили пожар.

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