|
22 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Ирек Ялалов призвал коммунальщиков активно посыпать дороги песком// 22.11.2016
Глава администрации Уфы не видит других методов борьбы с гололедом.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил коммунальным службам активно использовать песок при образовании гололеда на дорогах города. По его мнению, это оптимальный вариант решения проблемы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфимцев попросили «Подарить ребенку книгу»
21.11.2016 // СПОРТ
Игрок «Уфы» претендует на премию лучший молодой футболист России
21.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
На охрану резиденции Хамитова из бюджета республики выделят более 4 миллионов
21.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Уфу вернулись девяностые
21.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Администрацию Уфы просят убрать наледь с улиц и тротуаров города
20.11.2016 // ПУЛЬС
Вице-премьер Башкирии рассказал, почему в Башкирии плохие дороги
20.11.2016 // ПЕРСОНА
Динар Гильмутдинов поделился мнением о пьяных за рулем
20.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидается потепление
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте