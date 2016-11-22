Ирек Ялалов призвал коммунальщиков активно посыпать дороги песком

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы не видит других методов борьбы с гололедом.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов поручил коммунальным службам активно использовать песок при образовании гололеда на дорогах города. По его мнению, это оптимальный вариант решения проблемы.

– Нас много критикуют за это, ну и пусть критикуют. Что поделаешь раз такие климатические условия, другое априори невозможно, – заявил Ялалов сегодня на оперативке, обращаясь к чиновникам. – Песка не жалейте, в первую очередь на тротуары обратите внимание.