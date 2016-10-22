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СЕГО ДНЯ
Виктор Гончаренко: Мы довольны результатом и игрой// 22.10.2016
Главный тренер ФК «Уфа» прокомментировал итоги ничейного матча с «Ростовом»
Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), сообщает пресс – служба ФК «Уфа»
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