Виктор Гончаренко: Мы довольны результатом и игрой

Главный тренер ФК «Уфа» прокомментировал итоги ничейного матча с «Ростовом»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 11-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0), сообщает пресс – служба ФК «Уфа»

- У нас были достаточно хорошие моменты. Понимали, что «Ростову» будет достаточно тяжело в столь плотном графике. Но если хочешь побеждать, нужно забивать. Тем не менее, любое очко – это движение вперёд. Мы вправе быть довольными этим результатом и игрой, - подчеркнул Виктор Гончаренко. - Хорошо поработали в обороне и в атаке. Какие-то претензии сложно предъявить. Конечно, какие-то шероховатости были, но надо понимать, что против «Ростова» очень сложно атаковать, так как команда хорошо обороняется. Сыграют ли Абдулавов и Лунёв в кубковом матче с «Тереком»? Не знаю, нужно смотреть. Только после медосмотра будет ясно.