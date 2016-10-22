В Башкирии МЧС предупреждает о дымке на дорогах

21.10.2016

В Уфе пройдет Ночь триллеров Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает зрителей в кинокомплекс «Искра IMAX».

21.10.2016

В Башкирии открыли вторую очередь солнечной электростанции Старт ее работе дал министр энергетики России Александр Новак.

20.10.2016

Главе Кушнаренковского района Башкирии предъявили обвинение До этого он написал заявление о самоотводе своей кандидатуры на участие в конкурсе на пост главы.

20.10.2016

В Уфе начали смотреть видеозаписи выборов в рамках проверки ЦИК России Видеозаписи с камер наблюдения на избирательных участках могут стать доказательствами нарушений на выборах.

19.10.2016

Утверждена эмблема Года экологии в России Все мероприятия должны будут проходить под единым брендом.

18.10.2016

Рустэма Хамитова попросили восстановить памятники к юбилею Башкирии Общественники обратились к главе региона с идеей для «100 объектов к 100-летию республики».