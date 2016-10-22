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В Башкирии МЧС предупреждает о дымке на дорогах// 22.10.2016
Сегодня в некоторых районах республики идет слабый снег
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
МЧС Башкирии предупреждает водителей о дымке на автотрассах. В некоторых районах республики на трассах ночью и утром прогнозируется дымка с видимостью два-четыре километра. По сведениям Башгидрометцентра ночью температура воздуха -3,-8 градусов, при прояснении до -15 градусов, днем -3,+2 градуса.
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