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Два депутата горсовета Уфы получили медали имени Иосифа Сталина// 21.12.2016
КПРФ вручила их в честь дня рождения вождя
Два депутата горсовета Уфы Анатолий Горячев (КПРФ) и Андрей Носков (Единая Россия) сегодня на заседании горсовета Уфы получили необычные награды - памятные медали в честь дня рождения Иосифа Сталина. Вручил их представитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин в связи с тем, что заседание пришлось как раз на этот день.
Коммунист Анатолий Горячев, получив награду, никак этот факт не прокомментировал, а вот единоросс Андрей Носков, поднявшись к трибуне, заявил, что не ожидал такой награды. Он также добавил, что у него в кабинете висят портреты Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.
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