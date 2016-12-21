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СЕГО ДНЯ

Два депутата горсовета Уфы получили медали имени Иосифа Сталина

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.12.2016
КПРФ вручила их в честь дня рождения вождя

Два депутата горсовета Уфы Анатолий Горячев (КПРФ) и Андрей Носков (Единая Россия) сегодня на заседании горсовета Уфы получили необычные награды - памятные медали в честь дня рождения Иосифа Сталина. Вручил их представитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин в связи с тем, что заседание пришлось как раз на этот день.

- Все вы знаете, кем он был, с учетом «за» и «против», - заявил Кутлугужин с трибуны, предваряя церемонию награждения. - Тем не менее, Коммунистическая партия Российской Федерации считает, что он был видным руководителем нашей страны, политическим деятелем.

Коммунист Анатолий Горячев, получив награду, никак этот факт не прокомментировал, а вот единоросс Андрей Носков, поднявшись к трибуне, заявил, что не ожидал такой награды. Он также добавил, что у него в кабинете висят портреты Иосифа Сталина и Лаврентия Берии.

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