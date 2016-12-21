В Башкирии открыли четвертую ледовую переправу

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Объект запущен в эксплуатацию в селе Николо-Березовка Краснокамского района.

Фото: МЧС РБ

В Краснокамском районе Башкирии открыли ледовую переправу. Четвертый по счету объект заработал в селе Николо-Березовка.Здесь работает одна полоса движения, она шириной в 45 метров. Толщина льда на реке Кама составляет чуть более 31 сантиметра.

Ранее были открыты переправы через Уфимку в селе Караидель, через Белую в деревне Староянгизитово и Бирске.