В Уфе получили названия 30 новых улиц

Наталья КУЗНЕЦОВА

Горсовет принял решение о присвоении названий.

Фото: Кристина Дейнеко

Депутаты горсовета Уфы сегодня на заседании приняли решение о присвоении названий 30 новым улицам.

В Октябрьском районе появились улица Кадастровая, Круглоозерская, Квартальная. Южнее поселка Карпово – улицы Артековская, Лирическая, Креченская, Коттеджная, Навигационная, Товарищеская, Межевая, Ландшафтная. В Ветошниково одной из улиц дано название Терновая.

Аллея, расположенная от улицы Рыбакова до сквера у дворца культуры «Химик» в Черниковке, получила название Аллея героев. С просьбой об увековечивании памяти участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС обратилась общественная организация Союз «Чернобыль».

В Елкибаево и Карпово появились два переулка – Знатный и Семицветный. В Елкибево также повилась улица Чистоозерская. А западный обход промзоны на участке от улицы Кемеровской до северной границы Уфы в Орджоникидзевском районе города – теперь называется Новоалександровским шоссе.