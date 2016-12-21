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СЕГО ДНЯ
В Уфе получили названия 30 новых улиц// 21.12.2016
Горсовет принял решение о присвоении названий.
Фото: Кристина Дейнеко
Депутаты горсовета Уфы сегодня на заседании приняли решение о присвоении названий 30 новым улицам.
В Октябрьском районе появились улица Кадастровая, Круглоозерская, Квартальная. Южнее поселка Карпово – улицы Артековская, Лирическая, Креченская, Коттеджная, Навигационная, Товарищеская, Межевая, Ландшафтная. В Ветошниково одной из улиц дано название Терновая.
Аллея, расположенная от улицы Рыбакова до сквера у дворца культуры «Химик» в Черниковке, получила название Аллея героев. С просьбой об увековечивании памяти участников ликвидации аварии Чернобыльской АЭС обратилась общественная организация Союз «Чернобыль».
В Елкибаево и Карпово появились два переулка – Знатный и Семицветный. В Елкибево также повилась улица Чистоозерская. А западный обход промзоны на участке от улицы Кемеровской до северной границы Уфы в Орджоникидзевском районе города – теперь называется Новоалександровским шоссе.
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