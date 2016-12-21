В Уфе из-за мороза прорвало канализацию

21.12.2016

В Уфе был побит температурный рекорд А северных районах Башкирии была зафиксирована температура минус 44 градуса

20.12.2016

В Башкирии каждый пятый алкоголик стремится к ремиссии Врачи отмечают общее улучшении ситуации, но признают, что она остается тяжелой

20.12.2016

В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детей Водитель Toyota сбил троих детей и скрылся с места происшествия.

19.12.2016

В Башкирии похолодает до – 35 градусов Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета