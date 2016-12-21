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В Уфе из-за мороза прорвало канализацию// 21.12.2016
Авария случилась на улице Рабкоров.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Небывалые морозы в Уфе стали причиной очередной коммунальной аварии. Прорыв трубопровода произошел в Кировском районе на улице Рабкоров рядом с домом №3. На место выехали сотрудники "Уфаводоканала", сообщает "Башинформ".
За последний месяц это уже 4 коммунальная авария в городе. Зачастую причиной таких аварий является коррозия металлических труб.
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