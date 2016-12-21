В Уфе был побит температурный рекорд

Злата ЗУКОВИЧ

А северных районах Башкирии была зафиксирована температура минус 44 градуса

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью, 21 декабря, в северных районах Башкирии была зафиксирована температура воздуха -44°C. На метеостанции Емаши в Белокатайском районе было зарегистрировано -40,9°C, на метеостанции Аскино в Аскинском районе -40,8°C, на метеостанции Янаул -40,6°C.

Очередной абсолютный минимум температуры воздуха в Уфе перекрыт – на метеостанции Уфа-Дема температура понижалась до -36,7°C. Это абсолютный минимум за период наблюдений с 1937 года.