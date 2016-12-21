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21 декабря, среда
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СЕГО ДНЯ
В Уфе был побит температурный рекорд// 21.12.2016
А северных районах Башкирии была зафиксирована температура минус 44 градуса
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью, 21 декабря, в северных районах Башкирии была зафиксирована температура воздуха -44°C. На метеостанции Емаши в Белокатайском районе было зарегистрировано -40,9°C, на метеостанции Аскино в Аскинском районе -40,8°C, на метеостанции Янаул -40,6°C.
Очередной абсолютный минимум температуры воздуха в Уфе перекрыт – на метеостанции Уфа-Дема температура понижалась до -36,7°C. Это
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