Администрация города сообщила о переносе открытия катка на Новостройке

Наталья КУЗНЕЦОВА

Как пояснили в мэрии, возникли технические неполадки.

Фото: ufacity.info

Администрация города сегодня сообщила о том, что открытие катка возле клинического госпиталя "Мать и дитя" переносится на конец ноября. Он будет работать по пятницам с 18 до 22 часов, в выходные дни - с 14 до 22 часов.

Каток общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, как ранее сообщала мэрия, должен был открыться вчера. Однако этого не произошло, причем об этом жители города предупреждены не были. Администрация города со ссылкой на руководство школы олимпийского резерва № 10, которая заливает каток, пояснила эту ситуацию техническими неполадками.