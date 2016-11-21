21 ноября, понедельник
СЕГО ДНЯ

В Башкирии направят 100 миллионов на музей на базе Городища Уфа-II

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.11.2016
Его открытие запланировано к 100-летию республики.

Фото: http://tehne.com/

Историко-культурный музей-заповедник  «Древняя Уфа» объявил конкурс на разработку проекта музейного комплекса «Самрау» (в башкирской мифологии царь высшего мира, вещая птица - прим.ред.) на базе Городища Уфа-II. Оно, напомним, по версии башкирских ученых находится  на участке ограничен­ном улицами Пушкина, Новомостовой, Октябрьской Революции и проспектом Салавата Юлаева.

На эти цели из бюджета республики власти готовы потратить до 100 миллионов рублей.

Как следует из конкурсной документации, музейный комплекс будет представлять собой средневековый город в миниатюре. Его общая площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров. При этом археологический культурный слой со стороны ул. Пушкина, ниже дома номер 130 будет сохранен.

Музей будет поделен на три части: музейную, образовательную и общественно деловую. Мини-город сверху будет покрыт стеклянным полом, по которому и будут ходить посетители.

-  Посетители смогут ходить и созерцать реконструированный средневековый город, процесс проведения археологических раскопок. Над всей поверхностью стеклянного пола установить купол в единой архитектурной концепции с центральным зданием «Самрау», - отмечается в техзадании заказчика.

Музейная часть комплекса будет включать четыре основных зала: истории башкирского народа, «Урал батыр», зал башкирских инструментов «Дом курая», пчеловодства и военной истории. Также здесь будет расположен республиканский археологический депозитарий и реставрационная мастерская.

В образовательно части планируется разместить интерактивная карту и гранд-макет Башкирии, дом национальной книги «Башкирика», национальную молодёжную библиотеку, центр сэсэнов, фильмотеку башкирских фильмов. Также здесь будут располагаться учебные классы по изучению башкирского языка, центр изучения генеалогии. Свой зал здесь будет у Всемирного курултая башкир.

Общественно-деловая зона будет состоять из сувенирных лавок, ресторана башкирской кухни, бар с экспозициями изготовления напитка кумыс, гостиная меда «Алтын солок» с экспозициями продуктов пчеловодства и  чайным столом. Также здесь будет фитобар с различными травяными чаями, их рецептами и мини-цеха по приготовлению национальных блюд.

Помимо этого, в музейном комплексе будет свой универсальный выставочный зал, зал совещаний трансфомер на две тысячи мест, конференц-зал трансформер на 400 мест, дом Дружбы народов РБ и офисные помещения организаций «Древняя Уфа», сотрудников Всемирного курултая башкир и Союза кураистов РБ.

Проект должен быть разработан до середины сентября следующего года.

Территория вокруг музея будет благутроена, здесь появятся дорожки, тротуары, будет также построена автостоянка.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

21.11.2016
В Башкирии на трассах оборудованы отдельные пункты обогрева
Их готовность проверили на дорогах Белорецкого района.

21.11.2016
Владимир Путин: дело Улюкаева не повлияет на сделку с «Роснефтью»
Президент также отметил, что российские власти рассчитывают на значительный синергетический эффект.

20.11.2016
В Уфе каток на Новостройке не открылся
Его открытие было запланировано на сегодня.

19.11.2016
"Уфа" одержала победу в Махачкалах
Победный гол забил Ванек.

19.11.2016
В Уфе запустили «зелёную волну»
Стало известно, по каким улицам можно проехать не попадая на красный сигнал светофора.

19.11.2016
В Уфе целый микрорайон остался без воды
Авария на трубопроводе произошла сегодня ночью

18.11.2016
Уфимцы одобрили проект масштабной застройки микрорайона Затон-Восточный
Прошло 11 публичных слушаний по проектам планировки и межевания 33 кварталов.

18.11.2016
Известные уфимцы устроили флэшмоб в поддержку бурзянских детей
Редакция likes.ru совместно с сильным полом прогулялась по городу с топорами.

17.11.2016
В Уфе откроется большой каток на Новостройке
Он расположен около спортивной школы олимпийского резерва номер 10.

17.11.2016
Хамитов: деньги на благотворительность измеряются сотнями миллионов
Глава Башкирии выступил на форуме «Диалог женщин. Благотворительность без границ».

17.11.2016
Владимир Захаров: Нам не нужно сохранять все черниковские бараки
Активист движения «Архзащита» рассказал о том, какие объекты в Уфе необходимо сохранить.

17.11.2016
Роскомнадзор закрыл социальную сеть Linkedln в России
Такое решение было принято сегодня.

17.11.2016
Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано".
Глава правительства считает, что привычное название звучит неполиткорректно.

17.11.2016
В Уфе на Сельской Богородской прорвало трубу
Образовалась чудовищная гололедица в сторону Сипайлово.

17.11.2016
В Уфе проходит форум «Диалог женщин. Благотворительность без границ»
В нем принимают участие около 400 представителей российских регионов и зарубежных стран.

17.11.2016
В Уфе только 35% объектов культурного наследия охраняются законом
В Уфе проходит круглый стол «Проблемы рационального использования объектов культурного наследия в целях туризма».

5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассказывает о конфликте в хоккее.

ФОТОФАКТ
В одном из дворов Черниковке дорогу раскопали и засыпали землей

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"