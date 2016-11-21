В Башкирии направят 100 миллионов на музей на базе Городища Уфа-II

Наталья КУЗНЕЦОВА

Его открытие запланировано к 100-летию республики.

Фото: http://tehne.com/

Историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» объявил конкурс на разработку проекта музейного комплекса «Самрау» (в башкирской мифологии царь высшего мира, вещая птица - прим.ред.) на базе Городища Уфа-II. Оно, напомним, по версии башкирских ученых находится на участке ограничен­ном улицами Пушкина, Новомостовой, Октябрьской Революции и проспектом Салавата Юлаева.

На эти цели из бюджета республики власти готовы потратить до 100 миллионов рублей.

Как следует из конкурсной документации, музейный комплекс будет представлять собой средневековый город в миниатюре. Его общая площадь составит 3,5 тысячи квадратных метров. При этом археологический культурный слой со стороны ул. Пушкина, ниже дома номер 130 будет сохранен.

Музей будет поделен на три части: музейную, образовательную и общественно деловую. Мини-город сверху будет покрыт стеклянным полом, по которому и будут ходить посетители.

- Посетители смогут ходить и созерцать реконструированный средневековый город, процесс проведения археологических раскопок. Над всей поверхностью стеклянного пола установить купол в единой архитектурной концепции с центральным зданием «Самрау», - отмечается в техзадании заказчика.

Музейная часть комплекса будет включать четыре основных зала: истории башкирского народа, «Урал батыр», зал башкирских инструментов «Дом курая», пчеловодства и военной истории. Также здесь будет расположен республиканский археологический депозитарий и реставрационная мастерская.

В образовательно части планируется разместить интерактивная карту и гранд-макет Башкирии, дом национальной книги «Башкирика», национальную молодёжную библиотеку, центр сэсэнов, фильмотеку башкирских фильмов. Также здесь будут располагаться учебные классы по изучению башкирского языка, центр изучения генеалогии. Свой зал здесь будет у Всемирного курултая башкир.

Общественно-деловая зона будет состоять из сувенирных лавок, ресторана башкирской кухни, бар с экспозициями изготовления напитка кумыс, гостиная меда «Алтын солок» с экспозициями продуктов пчеловодства и чайным столом. Также здесь будет фитобар с различными травяными чаями, их рецептами и мини-цеха по приготовлению национальных блюд.

Помимо этого, в музейном комплексе будет свой универсальный выставочный зал, зал совещаний трансфомер на две тысячи мест, конференц-зал трансформер на 400 мест, дом Дружбы народов РБ и офисные помещения организаций «Древняя Уфа», сотрудников Всемирного курултая башкир и Союза кураистов РБ.

Проект должен быть разработан до середины сентября следующего года.

Территория вокруг музея будет благутроена, здесь появятся дорожки, тротуары, будет также построена автостоянка.