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СЕГО ДНЯ

В Башкирии на трассах оборудованы отдельные пункты обогрева

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.11.2016
Их готовность проверили на дорогах Белорецкого района.

Фото: 02.mchs.gov.ru

В Белорецком районе Башкирии прошли тренировки готовности мобильных пунктов обогрева и питания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Помимо двух пунктов на базе по пожарной части и аварийной службы, в республике на сегодня есть пункт обогрева и питания на базе Камаза вместимостью до 20 человек и на базе "буханки" (УАЗ-390902 - прим.ред.).

- Пункт обогрева и питания обеспечен всем необходимым, - уточнили в пресс-службе. - А именно: палаткой каркасной модульной, полевой кухней, котлами для разогрева пищи, тепловой пушкой, зарядными устройствами, спальными местами, генераторами, горячим питанием. Автономность работы составляет до трех суток. На пунктах предусмотрено использование различных видов связи.

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