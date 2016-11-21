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Владимир Путин: дело Улюкаева не повлияет на сделку с «Роснефтью»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.11.2016
Президент также отметил, что российские власти рассчитывают на значительный синергетический эффект.

Фото: kremlin.ru

История с отставкой Алексея Улюкаева не повлияет на сделку по приобретению «Роснефтью» госпакета «Башнефти». Об этом заявил президент России Владимир, сообщает Интерфакс.

- Что касается сделки по «Башнефти», то никак это печальное событие не может повлиять на сделку по приобретению «Роснефтью» «Башнефти», - заявил он на пресс-конференции в Лиме. - Более того, мы рассчитываем - синэнергетический эффект будет значительным.

15 ноября Следственный комитет сообщил о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в вымогательстве и получении взятки в два миллиона долларов. По данным следствия, министр получил взятку положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению госпакета в 50 процентов «Башнефти». После решения суда о взятии Улюкаева под домашний арест Путин выразил недоверие Улюкаеву и отправил его в отставку с поста министра экономического развития.

 

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