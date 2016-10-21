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«Ростех» завершил строительство перинатального центра в Уфе// 21.10.2016
Перинатальный центр на 130 коек достроен
Компания «Ростех» отчиталась о завершении строительства перинатального центра.
- Госкорпорация Ростех передала перинатальный центр в Уфе в собственность Республики Башкортостан. В новой современной клинике жители Башкирии смогут получить высококвалифицированную медицинскую помощь, включая интенсивную терапию и выхаживание детей с экстремально низкой массой тела и детей с врождёнными патологиями, - сообщили в пресс-службе корпорации.
Общая стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей, центр оборудован современной техникой, которая позволит снизить младенческую смертность в регионе.
Как сообщили в Минздраве Башкирии, сейчас в помещениях больницы устанавливается мебель и оборудование. Торжественное открытие центра пройдёт до конца этого года.
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