В Уфе пройдет Ночь триллеров

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Сеть Кинокомплексов «Планета Кино» приглашает зрителей в кинокомплекс «Искра IMAX».

В уфимском кинокомплексе «Искра IMAX» 3 ноября можно будет увидеть сразу три премьеры в рамках Ночи триллеров, сообщили в кинокомплексе. Начало акции - в 23.00.

В числе кинопремьер – фильмы «Расплата», «Девушка в поезде» и коллекция короткометражек Thriller shorts. В «Расплате» сюжет разворачивается вокруг математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. «Девушка в поезде» - это история про таинственное исчезновение идеальной пары, свидетелем чего стала героиня фильма Рэйчел. В новой коллекции отборных короткометражек есть мистика, сатира, фантастика, ретро, сказка, хоррор — семь оттенков триллера.

Организаторы акции «Ночь триллеров» обещают также фотосеты, розыгрыш призов и подарки, красивый мейк-ап для девушек, конкурс на самый крутой и страшный костюм и много других сюрпризов.

Попасть на Ночь триллеров можно по-разному, купив билеты в кассах кинотеатра «Искра», забронировав их по телефону 292-18-25 или на сайте Ufaticket.ru.