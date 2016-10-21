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В Башкирии открыли вторую очередь солнечной электростанции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 21.10.2016
Старт ее работе дал министр энергетики России Александр Новак.

Фото: Азат Гиззатуллин

Сегодня в Куюргазинском районе Башкирии запустили вторую очередь Бугульчанской солнечной электростанции. Старт ее работе в режиме видеомоста с Российского энергетического форума в Уфе дал министр энергетики России Александр Новак.

- Это первый проект по созданию в регионе инновационной электроэнергетики и большой шаг для развития отрасли, - сказал федеральный министр.

Мощность второй очереди солнечной электростанции 5 МВт. До конца года запланирован ввод третьей очереди, после чего электростанция выйдет на свою полную проектную мощность – 15 МВт. Инвестором объекта выступает ООО «Авелар Солар Технолоджи», являющееся дочерней структурой компании «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»).

 Две трети оборудования, задействованного при строительстве станции, произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.

- "Хевел» в Башкирии построит восемь объектов солнечной генерации, суммарной мощностью 64 МВт. Совокупный объём инвестиций мы оцениваем в 6 миллиардов рублей, — сказал генеральный директор компании «Хевел» Игорь Шахрай.

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