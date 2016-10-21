В Уфу приехал министр энергетики России Александр Новак

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он принимает участие в работе российского энергетического форума.

Фото: Азат Гиззатуллин

Проходящий в Уфе Российский энергетический форум посвящен инновационным технологиям в энергетической промышленности. Сегодня в его рамках проходит пленарное заседание.

До начала его работы министр энергетики России Александр Новак и глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомились с экспозициями двух международных профильных выставок «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель».



Форум 2016 года уникален для Башкирии тем, что впервые в рамках мероприятия состоится 50-е заседание Электроэнергетического совета СНГ.