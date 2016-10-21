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В Уфу приехал министр энергетики России Александр Новак// 21.10.2016
Он принимает участие в работе российского энергетического форума.
Фото: Азат Гиззатуллин
Проходящий в Уфе Российский энергетический форум посвящен инновационным технологиям в энергетической промышленности. Сегодня в его рамках проходит пленарное заседание.
До начала его работы министр энергетики России Александр Новак и глава Башкирии Рустэм Хамитов ознакомились с экспозициями двух международных профильных выставок «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель».
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