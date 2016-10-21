В Уфе посмотрят видео выборов со второй попытки

Разиф АБДУЛЛИН

Вчера этого сделать не удалось.

В Уфе проводятся проверки жалоб на нарушения на выборах 18 сентября. В понедельник, 17 октября, в Уфу прилетели члены ЦИК России Евгений Шевченко и Сергей Сироткин. На встрече с активистами и наблюдателями партий в ТИК Демского района Уфы они пообещали устроить просмотр видео на ряде участков. Напомним, что 18 сентября на всех избирательных участках в Уфе были установлены видеокамеры.

Вчера,20 октября, представители партии «Яблоко» Рустем Мулюков и Станислав Чайченко были приглашены в ТИК Демского района Уфы к 8 часам утра, чтобы они приняли участие в просмотре видеозаписей. Начать просмотр решили с УИК № 2. Но за три часа работы комиссия в составе председателя и секретаря ТИК Демского района Уфы, председателя УИК №2, члена ЦИК Башкирии и двух представителей партии «Яблоко» успели просмотреть только минут 15 видеозаписей, по словам последних. По документам самой комиссии, было просмотрено 43 минуты.

- В 11 часов мы прекратили работу, меня решили удалить, а Чайченко отказался смотреть видеозаписи без меня, - рассказал Медиакорсети Рустем Мулюков. – По моим данным, члены комиссии уехали к главе администрации Демского района. Они вернулись к 17.00 и вручили бумаги со своими решениями, в которых объяснили, почему нам запретили вести видеосъемку с монитора, на который выводили видео с участка. И нас пригласили продолжить просмотр видео 21 октября в 9 часов утра.

Напомним, одной из главных жалоб наблюдателей от партии «Яблоко» было то, что цифры официальной явки, введенные в систему ГАС-выборы, значительно отличались от тех цифр, которые посчитали наблюдатели во время выборов 18 сентября. Это подозрение легко можно было бы рассеять, устроив просмотр видеозаписей с камер, установленных на избирательных участках. Но вчера это не удалось сделать.

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