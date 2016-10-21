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Задержанный в Уфе рейс вылетел в Анталью// 21.10.2016
Произошла замена воздушного судна.
Сегодня в 6.36 утра из уфимского аэропорта вылетел самолет по рейсу Уфа-Анталья (Турция), который был задержан более чем на сутки. Об этом «Медиакорсети» сообщили в пресс-службе аэропорта.
Самолет авиакомпании Royal Flight со 140 пассажирами на борту (в том числе 19 несовершеннолетних, из них 5 малолетних детей) должен был вылететь вчера, 20 октября, в 4 утра.
- Однако выполнение рейса было отложено более чем на 20 часов из-за технической неисправности планируемого воздушного судна, - ранее сообщали СМИ.
Как пояснили в пресс-службе аэропорта, произошла замена воздушного судна, его предоставила другая авиакомпания – «Вим-авиа».
Исполняющий обязанности Уфимского транспортного прокурора лично проконтролировал ситуацию с соблюдением прав пассажиров задержанного авиарейса. Они были обеспечены прохладительными напитками, горячим питанием, услугами гостиничного сервиса, пояснили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
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