21 сентября, среда
СЕГО ДНЯ

Двум колледжам в Башкирии приостановили аккредитацию

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.09.2016
Обрнадзор включил его в число восьми образовательных организаций без права выдачи дипломов.

Фото: posredi.ru

Обрнадзор приостановил аккредитацию восьми образовательных организаций региона. Самый известный из них – Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Временно не имеют права выдавать дипломы и аттестаты также Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, а также шесть сельских школ Белорецкого района.

Аккредитация приостановлена до марта следующего года.

В самих образовательных учреждениях решение обрнадзора восприняли достаточно спокойно, и уверены что восстановят аккредитацию в течение месяца.

- Трагедии в этом нет, - заявила «Медиакорсети» директор хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Олия Вильданова. – Просто дети после летних каникул подзабыли математику. В целом у нас, все студенты хорошо учатся, и, конечно, прекрасно танцуют. В течение месяца мы проведем контрольные работы повторно, и вопрос с аккредитацией будет закрыт.

Аналогичные пояснения дало руководство Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Там студенты также не прошли тестовые задания.

- Такое бывает, потому что только начало учебного года, - пояснила замдиректора колледжа по учебно-производственной работе Марина Люциус. – Эти нарушения реально устранить, я уверена, что мы сделаем это в течение месяца.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

21.09.2016
Уфимцы засекли на улицах города «шпионский автомобиль»
Жители уфимского микрорайона Сипайлово заметили на улицах странный автомобиль.

21.09.2016
Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
Рейс отменили, не позаботившись о питании и расселении пассажиров.

21.09.2016
В Уфе пройдет Бег мира с факелами
Международная факельная эстафета финиширует в башкирской столице.

21.09.2016
В Уфе ожидается "бабье лето"
Продлится тепло 4 дня.

21.09.2016
Ялалов остановил скучный доклад директора «Уфимских инженерных сетей»
Информацию, представленную в отчете, он назвал китайской грамотой.

20.09.2016
Хамит Мавлияров: «Как надо не любить свой город, чтобы построить такую набережную!?»
Заминистра строительства и ЖКХ России раскритиковал проблемные объекты Уфы.

20.09.2016
Явка на выборах в Башкирии составила 69,78%
По сравнению с утром 19 сентября цифра снизилась на 3%.

20.09.2016
В Уфе ресурсники за долги отключили около 1600 квартир
Таким методом они пытаются добиться оплаты по счетам.

20.09.2016
Салават Хусаинов: «Непонятен вопрос: когда дадите тепло?»
Первый замглавы администрации Уфы напомнил, что всегда можно подать заявку на досрочную подачу тепла.

19.09.2016
В Татарстане "Единая Россия" набрала более 85 процентов
Коммунисты, справедливороссы и либерал-демократы не преодолели в регионе барьера

19.09.2016
В России может появится министерство государственной безопасности - СМИ
В него вернутся наследники Первого и Девятого управления КГБ СССР - ФСО и СВР

19.09.2016
«Единая Россия» продолжила свои беспроигрышные традиции – Толкачев
Глава Госсобрания Башкирии подвел итоги выборов.

19.09.2016
В Уфе "Ока" врезалась в патрульную машину полка ГИБДД
Курьёзный случай произошел сегодня ночью.

19.09.2016
«Единая Россия» набирает больше половины голосов на выборах в Уфе
По единому округу на выборах депутатов в городской Совет лидирует «Единая Россия».

19.09.2016
В Зианчуринском районе Башкирии исправляли итоги выборов
Исправления в территориальной комиссии попали в объективы видеокамеры.

19.09.2016
«Единая Россия» установила рекорд на выборах в Госдуму
Это показывают итоги выборов после подсчета трети протоколов.

19.09.2016
В Башкирии в пяти округах лидируют единороссы, в одном - «Гражданская платформа»
Таковы данные системы ГАС «Выборы» на 3 часа ночи.

19.09.2016
В Уфе начали подсчет голосов после трехчасового перерыва
Об этом сообщают наблюдатели от «Яблока».


5-Я КОЛОНКА

Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"