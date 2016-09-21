Двум колледжам в Башкирии приостановили аккредитацию

Наталья КУЗНЕЦОВА

Обрнадзор включил его в число восьми образовательных организаций без права выдачи дипломов.

Фото: posredi.ru

Обрнадзор приостановил аккредитацию восьми образовательных организаций региона. Самый известный из них – Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева. Временно не имеют права выдавать дипломы и аттестаты также Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства, а также шесть сельских школ Белорецкого района.

Аккредитация приостановлена до марта следующего года.

В самих образовательных учреждениях решение обрнадзора восприняли достаточно спокойно, и уверены что восстановят аккредитацию в течение месяца.

- Трагедии в этом нет, - заявила «Медиакорсети» директор хореографического колледжа имени Рудольфа Нуреева Олия Вильданова. – Просто дети после летних каникул подзабыли математику. В целом у нас, все студенты хорошо учатся, и, конечно, прекрасно танцуют. В течение месяца мы проведем контрольные работы повторно, и вопрос с аккредитацией будет закрыт.

Аналогичные пояснения дало руководство Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства. Там студенты также не прошли тестовые задания.

- Такое бывает, потому что только начало учебного года, - пояснила замдиректора колледжа по учебно-производственной работе Марина Люциус. – Эти нарушения реально устранить, я уверена, что мы сделаем это в течение месяца.