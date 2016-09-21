Уфимцы засекли на улицах города «шпионский автомобиль»

Константин КЛИМОВ

Жители уфимского микрорайона Сипайлово заметили на улицах странный автомобиль.

Видеозапись прислал в редакцию наш читатель. На ней отчётливо виден автомобиль со странным устройством на крыше. На деле машина оказалась автомобилем картографов компании Google. Но если раньше такие автомобили замечали только на центральных улицах города, то теперь гугломобиль снимал уфимские дворы, так что в ближайшее время столичные дворы смогут увидеть в любой точке планеты.