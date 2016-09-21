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21 сентября, среда
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Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии// 21.09.2016
Рейс отменили, не позаботившись о питании и расселении пассажиров.
Фото: Youtube.com
Рейс №7584 из аэропорта Болгарии в Уфу должен был вылететь сегодня утром, 21 сентября, однако по непонятным причинам его отложили, передает телеканал БСТ.
На момент выхода в эфир телесюжета все пассажиры в количестве 200 человек, среди которых много маленьких детей, находились в здании аэровокзала. По словам одного из пассажиров рейса Ильсияр Нафиковой, никто пока не прделожил пассажирам накормить или разместить их в более комфортных условиях.
Как сообщает БСТ, представители туроператора «Пегас Туристик» в личной беседе обещают предоставить борт этим вечером в 22:00. До сих пор не ясно, что будут делать пассажиры все это время.
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Жители Башкирии застряли на аэровокзале в Болгарии
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