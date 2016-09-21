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В Уфе пройдет Бег мира с факелами// 21.09.2016
Международная факельная эстафета финиширует в башкирской столице.
Фото: russianrunner.ru
Сегодня Уфа встретит участников международной факельной эстафеты "Бег мира". Спортивное мероприятие проходит уже не первый год, и в этот раз справляет свой 25-летний юбилей. В этом году эстафета была наиболее масштабной, марафонцы пробежали более 100 стран. Город Уфа выбрали для финиша, так как он является символической границей Европы и Азии. Открытие праздника намечено на 13 часов в парке Победы. Эстафета начнется в 16 часов. Бегуны стартуют от памятника Ленину. Дороги перекрыты не будут, так как маршрут пролегает по лесопарковой зоне.
Сегодня Уфа встретит участников международной факельной эстафеты "Бег мира". Спортивное мероприятие проходит уже не первый год, и в этот раз справляет свой 25-летний юбилей.
В этом году эстафета была наиболее масштабной, марафонцы пробежали более 100 стран. Город Уфа выбрали для финиша, так как он является символической границей Европы и Азии.
Открытие праздника намечено на 13 часов в парке Победы. Эстафета начнется в 16 часов. Бегуны стартуют от памятника Ленину. Дороги перекрыты не будут, так как маршрут пролегает по лесопарковой зоне.
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