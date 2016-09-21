В Уфе пройдет Бег мира с факелами

Сегодня Уфа встретит участников международной факельной эстафеты "Бег мира". Спортивное мероприятие проходит уже не первый год, и в этот раз справляет свой 25-летний юбилей.

В этом году эстафета была наиболее масштабной, марафонцы пробежали более 100 стран. Город Уфа выбрали для финиша, так как он является символической границей Европы и Азии.

Открытие праздника намечено на 13 часов в парке Победы. Эстафета начнется в 16 часов. Бегуны стартуют от памятника Ленину. Дороги перекрыты не будут, так как маршрут пролегает по лесопарковой зоне.