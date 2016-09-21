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21 сентября, среда
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В Уфе ожидается "бабье лето"// 21.09.2016
Продлится тепло 4 дня.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В Башкирию придет долгожданное "бабье лето". Но оно продлится всего несколько дней. Уже завтра, 22 сентября, столбик термометра в Уфе поднимется до отметки +22 градуса. По данным портала "Яндекс.Погода" ожидается дождь. В пятницу, 23 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду и до +22 градусов тепла.
В выходные выйдет солнце, но на время. Тепература воздуха в субботу +21 градус, в воскресенье +20 градусов тепла.
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