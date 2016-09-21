Ялалов остановил скучный доклад директора «Уфимских инженерных сетей»

Наталья КУЗНЕЦОВА

Информацию, представленную в отчете, он назвал китайской грамотой.

Фото: Наталья Кузнецова

На оперативке у главы администрации Уфы сегодня с докладом выступил гендиректор МУП «Уфимские инженерные сети» Максим Петров. Он был посвящен применению лучших практик предприятия на рынке теплоснабжения. С самого начало стало понятно, что ничего интересного в нем нет. Петров рассказывал о научно-практических конференциях и некоммерческом партнерстве. И чиновники и журналисты медленно засыпали.

Минут через десять не выдержал даже мэр Уфы Ирек Ялалов.

- Вы что здесь рассказываете? - возмутился он. - Может быть, несколько человек это понимают, для всех остальных - это китайская грамота. Кому нужно ваше некоммерческое партнерство? Мы же людям должны объяснять рост тарифов, у вас тарифы в космическом размере подскочили! Рассказали бы хотя о положительных практиках других регионов, сравнили бы с БашРТС.

Прерванный доклад Петрову так и не удалось закончить. Ялалов поручил подготовить новый отчет с учетом его пожеланий.