Ушел из жизни уфимский журналист Рустем Губайдуллин

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сегодня его вспоминают добрыми словами коллеги и друзья.

Сегодня стало известно о том, что после продолжительной болезни скончался уфимский журналист Рустем Губайдуллин. Как рассказали его коллеги, он тяжело болел, в последнее время он не работал.

Рустем Губайдуллин родился в 1968 году, окончил исторический факультет Башгосуниверситета. Затем работал в газете «Версия», пресс-службе башкирского отделения «Куйбышевской железной дороги» ОАО РЖД, в частных изданиях. В последние годы он трудился в газете «Уфимские ведомости» и журнале «Уфа».

— После Нового года он пришел к нам редакцию, чтобы проститься, - рассказала «Медиакорсети» руководитель газеты «Уфимские ведомости» и журнала «Уфа» Галина Ишмухаметова. – Мы знали, что он болел, и для нас его уход не стал неожиданностью. В целом у меня в памяти он остался как человек, который относился к себе самокритично и всегда стремился к лучшему.

Все журналисты, которые в разные годы работали с Рустемом, вспоминают его сегодня добрым словом.

— В коллективе его очень уважали, с его мнением считались, - говорит коллега Рустема по газета «Версия» журналист Алик Шакиров. – Он писал на сложные, серьезные темы, и его материалы были очень профессиональными.

— Это был очень талантливый, способный человек, – вспоминает еще один его коллега по газете «Версия» Глеб Полиновский, ныне сотрудник пресс-службы УФСИН по РБ. – Он окончил исторический факультет БашГУ, а это говорит о многом, это ведь кузница кадров людей с аналитическим складом ума. К сожалению, наши пути уже лет десять как разошлись, но в моей памяти о нем осталось все только хорошее.

Самые светлые воспоминания остались у людей о нем не только как о хорошем журналисте, но и просто как о замечательном человеке.

— Рустем – очень хороший, добрый человек и любящий отец, – говорит журналист Шамиль Валеев. – Он настоящий интеллигент, учился с нами после службы армии, служил в стройбате, лишь добродушно посмеивался над нами, юнцами. Нас не раз сводила вместе трудовая биография и после студенчества, в «Версии», он очень добросовестно относился к работе, лучился мягким светом к людям, обладал отменным чувством юмора.

— С уходом таких людей, я остро чувствую, как все дальше уходит детство, – написала на воей страниц в Facebook руководитель отдела пресс-службы администрации города Рената Байгузина. - Рустем Губайдуллин привёл меня в журнал "Уфа" в декабре 2006 года, посчитав что меня можно научить писать. За что я ему всегда буду благодарна. Тогда я с восторгом и удивлением слушала, как он общается с рекламодателями журнала по телефону: интеллигентно, убедительно, с юмором, как-то так как сегодня не говорят. А какими были его тексты? Одна его "Папина школа" - зачитаешься! Спите спокойно, Рустем Римович... И спасибо...