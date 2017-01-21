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На трассе Чишмы-Киргиз-Мияки произошло ДТП со смертельным исходом// 21.01.2017
Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия.
В Башкирии на 25-ом километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки произошла авария со смертельным исходом. О этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По предварительными данным, на трассе столкнулись два автомобиля Renault Duster и Ford Fusion. В результате ДТП 51-летний водитель Ford погиб на месте происшествия, 42-летний водитель Renault доставлен в больницу.
— В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все факты и обстоятельства дорожного происшествия, - говорится в сообщении.
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