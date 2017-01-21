На трассе Чишмы-Киргиз-Мияки произошло ДТП со смертельным исходом

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сейчас устанавливаются обстоятельства дорожного происшествия.

В Башкирии на 25-ом километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки произошла авария со смертельным исходом. О этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По предварительными данным, на трассе столкнулись два автомобиля Renault Duster и Ford Fusion. В результате ДТП 51-летний водитель Ford погиб на месте происшествия, 42-летний водитель Renault доставлен в больницу.

— В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все факты и обстоятельства дорожного происшествия, - говорится в сообщении.