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СЕГО ДНЯ

В Башкирии федеральные трассы будут очищать от снега все выходные

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.01.2017
Росавтодор сообщил, что работы будут вестись круглосуточно.

Фото: im1-tub-ru.yandex.net

В связи с резким ухудшением погоды работы по очистке от снега федеральных трасс будут вестись круглосуточно, сообщает Росавтодор.

Как следует из сообщения на дорогах Башкирии, Татарстана и Оренбургской области в эти дни работает более 120 единиц техники. Покрытие обрабатывается противогололедными материалами.

Кроме того, специалисты управления автомагистрали «Самара-Уфа-Челябинск» круглосуточно дежурят на дорогах. Они взаимодействуют с представителями не только подрядных организаций, но и территориальных служб МЧС и ГИБДД.

— Просим по возможности воздержаться от поездок на длительные расстояния, - говорится в сообщении. – Быть внимательными и осторожными при движении и не создавать препятствий для работы дорожной техники.

 

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