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Ирек Ялалов попросил жителей Уфы помочь с уборкой снега

Наталья КУЗНЕЦОВА // 21.01.2017
Глава администрации записал видеобращение к горожанам.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.

- Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы, - говорит Ялалов в видеообращении. -  И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в очень усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории.

Также Ялалов обратился к руководителям предприятий и организаций города, прежде всего к тем, чьи офисы расположены на "красной линии".

- Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию, - завершил он.

 

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