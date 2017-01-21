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Ирек Ялалов попросил жителей Уфы помочь с уборкой снега// 21.01.2017
Глава администрации записал видеобращение к горожанам.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов обратился к жителям города с просьбой помочь коммунальщикам с уборкой снега. Видеозапись сделана ночью в одном из городских дворов и выложена в группе мэрии в социальной сети Вконтакте.
- Природа в очередной раз испытывает нас с вами и коммунальные службы, - говорит Ялалов в видеообращении. - И вы знаете, что у нас за последние десть дней выпало полторы месячной нормы осадков. Все службы коммунальные работают в очень усиленном режиме. Я обращаюсь к вам, уважаемые жители города Уфы! Помогите коммунальным службам, хотя бы тем что уберите свои автомобили с дорог, с проезжей части. Таким образом вы поможете коммунальщикам значительно быстрее обрабатывать городские территории.
Также Ялалов обратился к руководителям предприятий и организаций города, прежде всего к тем, чьи офисы расположены на "красной линии".
- Только вместе, только сообща мы сможем побороть стихию, - завершил он.
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