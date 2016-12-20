В Башкирии каждый пятый алкоголик стремится к ремиссии

Наталья КУЗНЕЦОВА

Врачи отмечают общее улучшении ситуации, но признают, что она остается тяжелой

В Башкирии на учете в наркологическом диспансере № 1 стоят более 45 тысяч человек, причем каждый пятый больной стремится к ремисии. Такие данные озвучила сегодня на пресс-конференции в администрации Уфы заместитель главврача медицинской организации Лилия Михайлова.

По словам Михайловой, 807 человек перенесли алкоголические психозы, более 16 тысяч человек злоупотребляют алкоголем. Однако в целом ситуация постепенно улучшается. В частности, постепенно сокращается число случаев отравлений алкоголем, в том числе с летальным исходом.

- В Башкирии ситуация в целом лучше чем в округе и стране, вместе с тем она остается сложной, - признала Михайлова.