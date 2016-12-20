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В Башкирии каждый пятый алкоголик стремится к ремиссии// 20.12.2016
Врачи отмечают общее улучшении ситуации, но признают, что она остается тяжелой
В Башкирии на учете в наркологическом диспансере № 1 стоят более 45 тысяч человек, причем каждый пятый больной стремится к ремисии. Такие данные озвучила сегодня на пресс-конференции в администрации Уфы заместитель главврача медицинской организации Лилия Михайлова.
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