Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла

Кристина ДЕЙНЕКО

Убийство российского посла Андрея Карлова они называют, ни как иначе, как полным беспределом.

Фото: Burhan Ozbilici/AP

Уфимцы и жители других российских городов опасаются ехать в Турцию. Многие из них приняли решение отказаться от посещения этого заграничного курорта. Другие еще сомневаются - сдать уже купленные путевки или все же оставить планы на отдых без изменений.

В Ростуризме сказали, что пока Турция открыта для туристов.

- Федеральное агентство по туризму выражает соболезнования родственникам, друзьям и коллегам погибшего. Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как жители Уфы отреагировали на убийство российского посла?

- Если наши враги решились на самое страшное преступление по человеческим меркам - покушение на неприкосновенность посла, то в отношении убийств гражданских лиц у них нет никаких ограничений, - рассказал «Медиакорсети» философ Михаил Бреслер. - Сейчас явно не лучшее время приезжать на отдых в прифронтовую зону, где свободно расхаживают резиденты бандитских организаций. В любой момент они могут начать стрелять по отдыхающим. Пока их полностью не истребили опасность сохраняется.

Своим мнением поделилась и экс-директор «Бюро международных путешествий» Дарья Макиенко.

- Я давно Турцию не посещаю и исключила ее для отдыха своей семьи, думаю так стоит поступить и вссем тем, кто задумывается о безопасности. Турция сейчас не самый лучший регион для россиян и такие случаи, как убийство нашего посла, не должны остаться без внимания, - считает Дарья Макиенко.

Пока некоторые в спешке сдают билеты, другие надеятся на то, что все же убийство нашего посла не скажется на отношениях России и Турции.

- Планирую поехать на Новый год. Немного боязно, но, думаю, что все будет хорошо. Отказываться от поездки не планирую, - говорит PR-директор радиостанций «Шансон» и «Love Radio» в Уфе Дамир Сафаров.

- Я ехать в Турцию не боюсь! Но и не поеду - мне просто ментально не близка эта страна. Была в Турции в 2001 , больше не тянет, делится мнением публицист Екатерина Телина.

- Сейчас, когда ситуация нестабильная, конечно же не поехала бы. Может среди простых жителей Турции и безопасно, они живут своей обыденной жизнью. Но кто знает этих непонятных агрессивно настроенных желающих изменить мир? Да и, по-видимому, с общей работой над безопасностью граждан там слабо обстоят дела. Раз уж не смогли обезопасить мероприятия такого высокого уровня, то что говорить о безопасности простых туристов, - высказывается фотопродюсер Лэйсэн Муртазина.

- Я поехала бы в Турцию, если бы запланировала. Там и раньше происходили подобные вещи... Правда такого масштаба как посол не было, но это международные разборки. Я эту страну знаю хорошо, так как мы с дочерью там жили много лет. Туристам лучше ехать в курортные районы, например, в Анталию. В Стамбуле не спокойно, - пишет уфимка Мария Лапина.

- Я думаю, что внешняя политика к туризму относиться не должна. И то, что у нас сегодня Турция хорошая, а завтра - плохая, никакого реального отношения к ситуации не имеет. Думаю, что уровень туристической безопасности не изменился и страна по-прежнему благоприятна для российских туристов. Особенно учитывая, что отдых там для россиян это почти всегда "все включено" в большом отеле, где ты проводишь большую часть времени и можешь вообще не покидать территорию, - рассказвает руководитель digital-агентства «Big D» Дмитрий Эйгенсон. - Турки, как правило, хорошо относятся к нашим, в туристических зонах от россиян зависит их доход. А единичные случаи агрессии со стороны местного населения к туристам есть везде, от США до Индии. И очень часто туристы сами провоцируют эти инциденты.

- На самом деле, я не очень люблю отдыхать в Турции. И не поеду в эту страну, по крайней мере, в ближайшие лет пять. Когда вчера увидела эти жестокие кадры убийства российского посла, у меня был шок. Сразу же пролетела мысль, как будет действовать наше руководство: снова запретит россиянам летать на турецкий берег? Возможно. И, я считаю, это будет правильным решением, - высказывает свое мнение журналист Алия Хакимова. - В Турции у меня живет много знакомых. По их рассказам, там нет открытой ненависти к русским. Но было удивительно, что нет-нет, на улицах Анкары проходят митинги против наших. Не хочется делать никаких выводов. Просто скажу - страшно жить в такой современности.

Под вопросом находится и поездка заграницу футбольного клуба «Уфа». Генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов сообщил журналистам ТАСС, что клуб определится, поедет ли в Турцию на сбор, в течение недели.

19 декабря 2016 года посла России в Турции Андрея Карлова убили во время открытия фотовыставки «Россия глазами турков», проходило мероприятие в Анкаре.

Оказывается, что подозреваемый работал в спецназе в Анкаре, участвовал в разгоне демонстраций. Но в момент убийства он был не при исполнении — но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол, сообщает «Meduza».

Сейчас Российский Следственный комитет расследует убийство посла как акт международного терроризма. Российские чиновники уже высказали свое мнение по этому поводу. Например, глава МИД России Сергей Лавров считает, что этот акт был направлен на подрыв нормализации отношений между Москвой и Анкарой.