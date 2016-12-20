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Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла// 20.12.2016
Убийство российского посла Андрея Карлова они называют, ни как иначе, как полным беспределом.
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Уфимцы и жители других российских городов опасаются ехать в Турцию. Многие из них приняли решение отказаться от посещения этого заграничного курорта. Другие еще сомневаются - сдать уже купленные путевки или все же оставить планы на отдых без изменений.
В Ростуризме сказали, что пока Турция открыта для туристов.
Как жители Уфы отреагировали на убийство российского посла?
Своим мнением поделилась и экс-директор «Бюро международных путешествий» Дарья Макиенко.
Пока некоторые в спешке сдают билеты, другие надеятся на то, что все же убийство нашего посла не скажется на отношениях России и Турции.
Под вопросом находится и поездка заграницу футбольного клуба «Уфа». Генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов сообщил журналистам ТАСС, что клуб определится, поедет ли в Турцию на сбор, в течение недели.
19 декабря 2016 года посла России в Турции Андрея Карлова убили во время открытия фотовыставки «Россия глазами турков», проходило мероприятие в Анкаре.
Оказывается, что подозреваемый работал в спецназе в Анкаре, участвовал в разгоне демонстраций. Но в момент убийства он был не при исполнении — но, по некоторым данным, использовал свой жетон, чтобы пройти с оружием на выставку, где выступал российский посол, сообщает «Meduza».
Сейчас Российский Следственный комитет расследует убийство посла как акт международного терроризма. Российские чиновники уже высказали свое мнение по этому поводу. Например, глава МИД России Сергей Лавров считает, что этот акт был направлен на подрыв нормализации отношений между Москвой и Анкарой.
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Жители Уфы высказываются о поездке в Турцию после убийства посла
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