США закрыли свое посольства в Турции после вооруженного нападения и убийства российского посла

Информации о том, как долго они будут закрыты, не сообщается.

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Соединенные Штаты Америки закрыли свое посольство в Анкаре после вооруженного нападения на здание посольства и убийства российского дипломата. Об этом американское диппредставительство сообщило в официальном аккаунте в Twitter.

- Посольство США в Анкаре и консульства в Стамбуле и Адане сегодня закрыты и не будут проводить обычную работу, - приводит цитату издание РИА Новости.

Информации о том, как долго они будут оставаться закрытыми, нет.

Госдепартамент подтвердил, что стрельба у посольства США в столице Турции действительно была. Пострадавших нет. Человек, который совершал нападение, задержан.

- Человек, державший в руках пистолет, произвел несколько выстрелов во время инцидента возле входа в наше посольство в Анкаре. Турецкие власти взяли стрелявшего под стражу и начали расследование, - рассказал РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства США.

За несколько часов до этого рядом с американским посольством произошло нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, который от полученных травм скончался на месте.