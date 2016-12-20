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США закрыли свое посольства в Турции после вооруженного нападения и убийства российского посла// 20.12.2016
Информации о том, как долго они будут закрыты, не сообщается.
Фото: https://ria.ru
Соединенные Штаты Америки закрыли свое посольство в Анкаре после вооруженного нападения на здание посольства и убийства российского дипломата. Об этом американское диппредставительство сообщило в официальном аккаунте в Twitter.
Информации о том, как долго они будут оставаться закрытыми, нет.
Госдепартамент подтвердил, что стрельба у посольства США в столице Турции действительно была. Пострадавших нет. Человек, который совершал нападение, задержан.
За несколько часов до этого рядом с американским посольством произошло нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова, который от полученных травм скончался на месте.
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