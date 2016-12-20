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В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детей// 20.12.2016
Водитель Toyota сбил троих детей и скрылся с места происшествия.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
На пересечении улиц Мира и Богдана Хмельницкого в Стерлитамаке водитель Toyota Rav 4 сбил троих детей и скрылся с места аварии. Как сообщили очевидцы, машина тёмного цвета сбила троих малышей, водитель не посчитал нужным даже остановится. Сейчас полицейские разыскивают тёмный кроссовер, с повреждениями передней части. Дети доставлены в больницу с ушибами.
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