В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детей

19.12.2016

В Башкирии похолодает до – 35 градусов Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета

18.12.2016

В Уфе очередная коммунальная «трубная авария» В социальных сетях появилось видео, как потоки воды заливают улицу Софьи Перовской.