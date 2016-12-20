20 декабря, вторник
СЕГО ДНЯ

Ялалов раскритиковал предприятия Уфы за то, что они не финансируют новогодние праздники

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.12.2016
Глава администрации считает, что город тратит слишком много на организацию отдыха граждан.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что представители бизнес-сообщества должны вкладывать больше средств в организацию новогоднего отдыха горожан. Об этом он заявил сегодня на утренней оперативке.
- 99 процентов мероприятий проводится за счет городского бюджета, - сообщил он. - Участие бизнеса чисто символическое, промышленных предприятий - нулевое. 69 площадок в городе и все это делает бюджет. Это хороший, добротный, но советский подход.
По мнению Ялалова, ситуацию пора менять. Сделать это, как он считает, необходимо в течение пяти-шести лет.
- Со следующего года давайте попытаемся освоить новый подход, - сказал он подчиненным.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

20.12.2016
В Стерлитамаке ищут водителя, сбившего троих детей
Водитель Toyota сбил троих детей и скрылся с места происшествия.

19.12.2016
В Иркутсткой области более 40 человек скончались от средства для принятия ванн
Пострадавшие продолжают поступать в больницы.

19.12.2016
В Уфе горит здание 51 школы
Здание в момент возгорания не эксплуатировалось.

19.12.2016
В Башкирии похолодает до – 35 градусов
Такой прогноз дает МЧС по Башкирии, ссылаясь на данные Башгидромета

19.12.2016
Ялалов занял третье место в Национальном рейтинге мэров
Эксперты считают его работу успешной.

18.12.2016
Крупный пожар в Уфе: в Нижегородке сгорело кафе
На месте пожара работали 12 единиц техники

18.12.2016
В Уфе очередная коммунальная «трубная авария»
В социальных сетях появилось видео, как потоки воды заливают улицу Софьи Перовской.

17.12.2016
В Уфе на Южном кладбище закончились места для захоронений
Теперь захоронения будут осуществляться на кладбище «Северное».

17.12.2016
В Уфе из-за коммунальной аварии без воды остались девять жилых домов
Произошла утечка воды на пересечении улиц Коммунистическая и Мустая Карима.

17.12.2016
Уфимцы просят главу республики восстановить «Доходный дом Кочкина»
Часть объекта культурного наследия была разрушена в сентябре 2015 года.

16.12.2016
В уфимском микрорайоне Затон построят новую поликлинику
По словам главы Башкирии, она будет рассчитана на 500 посещений в смену

16.12.2016
«Башнефть» избрала новый состав совета директоров
Большинство из них - представители "Роснефти".

16.12.2016
В сети появилось видео пожара в Кумертау
В огне погиб один человек.

16.12.2016
В Башкирии водители и пассажир пострадали в массовом ДТП
Предположительно, водитель грузовика не соблюдал дистанцию.


  
ФОТОФАКТ
Жителей Уфы уже более 20 лет не могут переселить из аварийного жилья

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"