Ялалов раскритиковал предприятия Уфы за то, что они не финансируют новогодние праздники

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации считает, что город тратит слишком много на организацию отдыха граждан.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что представители бизнес-сообщества должны вкладывать больше средств в организацию новогоднего отдыха горожан. Об этом он заявил сегодня на утренней оперативке.

- 99 процентов мероприятий проводится за счет городского бюджета, - сообщил он. - Участие бизнеса чисто символическое, промышленных предприятий - нулевое. 69 площадок в городе и все это делает бюджет. Это хороший, добротный, но советский подход.

По мнению Ялалова, ситуацию пора менять. Сделать это, как он считает, необходимо в течение пяти-шести лет.

- Со следующего года давайте попытаемся освоить новый подход, - сказал он подчиненным.