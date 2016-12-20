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СЕГО ДНЯ
Ялалов раскритиковал предприятия Уфы за то, что они не финансируют новогодние праздники// 20.12.2016
Глава администрации считает, что город тратит слишком много на организацию отдыха граждан.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов считает, что представители бизнес-сообщества должны вкладывать больше средств в организацию новогоднего отдыха горожан. Об этом он заявил сегодня на утренней оперативке.
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