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В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права// 20.11.2016
Такое решение принял суд.
В Демском районе Уфы без прав остались пять водителей, страдающих наркотической зависимостью, сообщает прокуратура района.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что каждый из них несмотря на то, что стоит на учете у врача-нарколога, имеет водительское удостоверение. Однако в ФЗ «О безопасности дорожного движения» оговаривается, что данный диагноз препятствует безопасному управлению транспортными средствами.
Прокурор района с требованием лишить этих водителей права управлять транспортными средствами обратился в суд. Суд согласился с мнением прокурора.
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