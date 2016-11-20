В Уфе у пятерых водителей-наркоманов отобрали права

Такое решение принял суд.

В Демском районе Уфы без прав остались пять водителей, страдающих наркотической зависимостью, сообщает прокуратура района.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что каждый из них несмотря на то, что стоит на учете у врача-нарколога, имеет водительское удостоверение. Однако в ФЗ «О безопасности дорожного движения» оговаривается, что данный диагноз препятствует безопасному управлению транспортными средствами.

Прокурор района с требованием лишить этих водителей права управлять транспортными средствами обратился в суд. Суд согласился с мнением прокурора.