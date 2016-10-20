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Главе Кушнаренковского района Башкирии предъявили обвинение// 20.10.2016
До этого он написал заявление о самоотводе своей кандидатуры на участие в конкурсе на пост главы.
Кушнаренковский район, как и все другие районы Башкирии, после выборов депутатов районных Советов должен выбрать нового главу администрации. Вчера, 19 октября, здесь состоялось заседание конкурсной комиссии. На нем стало известно, что действующий глава администрации района Алмаз Юсупов написал заявление об отводе своей кандидатуры от участия в конкурсе на пост главы.
Днем ранее активисты республиканского отделения ООД «За права человека» разослали тревожные телеграммы в адрес президента России Владимира Путина, генерального прокурора Юрия Чайки, главы следственного комитета страны Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. В них они обратили внимание на то, что «в Кушнаренковском районе чиновниками республиканской администрации , руководителем аппарата главы республики -Молчановым Сергеем Александровичем выдвинут кандидатом на пост главы Кушнаренковского района Юсупов Алмаз Мамдухович, на которого СУ СК РФ по РБ заведено уголовное дело по нескольким эпизодам».
Напомним, еще летом 2016 года следственным комитетом в отношении Алмаза Юсупова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие подозревало его в том, что он с января по апрель 2014 года выделил девять земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона, установив особые условия получения земли для этих владельцев. Впоследствии, по данным Медиакорсети, к этому эпизоду могли быть добавлены и другие эпизоды.
Несмотря на ведущееся следствие и рекомендации следкома отстранить на время следствия главу районной администрации от занимаемой должности, Алмаз Юсупов исполнял свои обязанности. После выборов он пока находился в ранге и.о. главы и, похоже, всерьез рассчитывал продолжать возглавлять район.
Как подтвердили Медиакорсети в следственном комитете РФ по РБ, сегодня Алмазу Юсупову было предъявлено обвинение.
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