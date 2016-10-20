|
20 октября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Уфе начали смотреть видеозаписи выборов в рамках проверки ЦИК России// 20.10.2016
Видеозаписи с камер наблюдения на избирательных участках могут стать доказательствами нарушений на выборах.
В эти минуты в территориальной избирательной комиссии Дёмского района Уфы в рамках проверки ЦИК России просматривают видеозаписи с участков для голосования снятые в день выборов. Как сообщил Медиакорсети источник, в том числе во время просмотра считают, сколько человек посетило участки в день голосования, и смотрят, были ли «вбросы» на участках.
Напомним, представители ЦИК России прибыли в Уфу после многочисленных жалоб, в том числе на завышенную явку на выборах 18 сентября. По мнению Станислава Чайченко, доверенного лица партии "Яблоко" на этих выборах, нарушения были на всех без исключения участках в Дёмском районе Башкирии, и неопровержимым тому доказательством должны стать видеозаписи с камер наблюдения.
- Я готов заключить с вами сделку: берём наугад 2-3 участка в Дёмском районе, видео, списки избирателей, бюллетени и проверяем. Если найдём нарушения, о которых я говорил, то проверяем все 32 участка и возбуждаем уголовные дела с конкретными посадками. А если нет, то я готов сам отсидеть тот срок, о котором мы договоримся: 2-3-5 лет, - ранее в видеообращении предложил председателю ЦИК России Элле Панфиловой уфимец Чайченко.
Представители ЦИК России Евгений Шевченко и Сергей Сироткин приехали в Уфу в понедельник, 17 октября.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
09.10.2016 // ПЕРСОНА
Уфимец заявил Элле Памфиловой о готовности сесть в тюрьму из-за выборов
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
20.10.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе начали смотреть видеозаписи выборов в рамках проверки ЦИК России
20.10.2016 // СПОРТ
«Салават» Юлаев проиграл китайскому клубу «Кунлунь»
20.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии председатель Союза писателей республики совершил подлог
19.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов провел рабочую встречу с Игорем Сечиным
19.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фонд имени Мустая Карима вручит гранты молодым ученым-филологам
19.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии номинальные расходы выросли, но реальные упали
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте