В Уфе начали смотреть видеозаписи выборов в рамках проверки ЦИК России

Константин КЛИМОВ

Видеозаписи с камер наблюдения на избирательных участках могут стать доказательствами нарушений на выборах.

В эти минуты в территориальной избирательной комиссии Дёмского района Уфы в рамках проверки ЦИК России просматривают видеозаписи с участков для голосования снятые в день выборов. Как сообщил Медиакорсети источник, в том числе во время просмотра считают, сколько человек посетило участки в день голосования, и смотрят, были ли «вбросы» на участках.

Напомним, представители ЦИК России прибыли в Уфу после многочисленных жалоб, в том числе на завышенную явку на выборах 18 сентября. По мнению Станислава Чайченко, доверенного лица партии "Яблоко" на этих выборах, нарушения были на всех без исключения участках в Дёмском районе Башкирии, и неопровержимым тому доказательством должны стать видеозаписи с камер наблюдения.

- Я готов заключить с вами сделку: берём наугад 2-3 участка в Дёмском районе, видео, списки избирателей, бюллетени и проверяем. Если найдём нарушения, о которых я говорил, то проверяем все 32 участка и возбуждаем уголовные дела с конкретными посадками. А если нет, то я готов сам отсидеть тот срок, о котором мы договоримся: 2-3-5 лет, - ранее в видеообращении предложил председателю ЦИК России Элле Панфиловой уфимец Чайченко.

Представители ЦИК России Евгений Шевченко и Сергей Сироткин приехали в Уфу в понедельник, 17 октября.