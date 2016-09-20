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Деньги, собранные для Регины Нуртдиновой, передадут на лечение ее подруге

Ольга КОРЗИК // 20.09.2016
У нее редкое аутоиммунное заболевание.

Сегодня стало известно, куда будут направлены средства, оставшиеся после лечения Регины Нуртдиновой. Они будут направлены на лечение ее близкой подруги Елене Нехоронной, которая страдает редким аутимунным заболеванием.  Сообщение об этом опубликовано в группе #котпротиврака в социальной сети.

-  За короткий срок с помощью Вас всего была собрана сумма - 2.713.617 рублей.  Все расходы составили - 1.858.617 рублей. Оставшаяся сумма на сегодняшний день - 855.000 рублей (из них в валюте 6600$), - отмечается в сообщении.

Редакторы группы обратили внимание на то, что любой, кто хочет ознакомиться в точности расчетов, может написать им, и они предоставят все отчеты при личной встрече.

- Так как деньги предназначались для помощи, то они и должны помочь человеку. Мы решили, что обязаны помочь близкой подруге Регины - Нехоронной Елене Анатольевне, - отмечается в сообщении. -  Ей 26 лет, у неё редкое аутоиммунное заболевание, с которым она живёт и борется с 2014 года. Врачи не могут определить точный диагноз и поставить правильное лечение. В её лечении участвуют препараты, применяемые в лечении онкологических заболеваний. На данный момент частично поставленный диагноз - ревматоидный артрит, полиартрит, с поражением мелких суставов кистей и крупных суставов, серопозитивный, АЦЦП - положительный, высокой степени активности, с системными проявлениями; R 2 стадия.

Редакторы отмечают, что лечение, которое в настоящее время проходит Елена, лишь сбивает симптомы, но не лечит.

- Нужно квалифицированное обследование, точная постановка диагноза и правильное лечение. У Елены не осталось родителей, нет близких родственников, которые ей могли бы помочь финансово, она в тяжелом финансовом положении, ей нужно оплачивать медицинские процедуры! Ей нужно помочь, спасти жизнь! Регина говорила, что когда она победит рак, то мы вместе должны помочь Елене.  Сейчас Елена ожидает ПЭТ/КТ обследование, после чего будет решено куда отправить результаты обследования на осмотр, - говорят редакторы.

Напомним, что Регине Нуртдиновой, арт-директору ряда уфимских известных заведений, в апреле был поставлен страшный диагноз – рак матки. Девушка долго пыталась сама победить болезнь. Однако потом друзья уговорили ее лечиться в Израиле. В августе был организован срочный сбор средств. Девушка уехала на лечение в Израиль. Однако победить болезнь не удалось, и девушка скончалась. Теперь деньги, собранные на ее лечение, помогут ее подруге.

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