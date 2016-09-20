Хамит Мавлияров: «Как надо не любить свой город, чтобы построить такую набережную!?»

Ольга КОРЗИК

Заминистра строительства и ЖКХ России раскритиковал проблемные объекты Уфы.

Фото: Кристина Дейнеко

На открывшемся сегодня, 20 сентября, в Уфе форуме «Уралстройиндустрия» замминистра строительства и ЖКХ России Хамит Мавлияров назвал самые неудачные, на его взгляд, проекты в застройке Уфы, сообщает РБК Башкортостан.

Первым стал проект строительства «Восточного выезда» из Уфы, который представляет собой альтернативный выход на федеральную трассу М5 через тоннель в районе улицы Менделеева, мост через реку Уфу и новую автодорогу. Этот проект был частично построен в 90-х годах. В этом году региональные власти объявили о намерении достроить выезд за счет концессионеров, был объявлен конкурс, заявки на который подали дочки «Газпромбанка» и «ВТБ». Окончательно определиться с компанией, с которой будет заключено концессионное соглашение, власти должны в ноябре.

– Когда-то решили, что в Уфе должен быть тоннель. Видимо, чтобы весь грузовой транспорт России, который идет в ту сторону, провести через город. Если провести для того, чтобы посмотреть город, то надо поставить камеры, уфимцам-то зачем смотреть на эти КАМАЗы? Понятно, что такие бредовые идеи, поступаясь совестью, проектировщики не должны предлагать, - сказал Хамит Мавлияров.

Второй проект - реконструкция набережной реки Белой. Хамит Мавлияров отметил, что неудача была запланирована еще на стадии проекта.

– Не представляю, как надо не любить свой город, чтобы так спроектировать, а после этого еще и так построить. Сколько там приличного берега? Километра полтора всего? Это же какой ум надо иметь, чтобы так сделать набережную. Я подчеркиваю, что эффективное проектирование направлено не столько на то, чтобы снизить стоимость строительства, сколько на то, чтобы оптимизировать все технические решения. На Черном море мы девятиметровую волну принимаем одной стенкой. На берегу Белой проточную воду решили принять пятью стенками, - цитирует слова господина Мавлиярова издание.

Сотрудники регионального минстроя на это замечание ответили Мавлиярову, что «после критичного рассмотрения главой республики первой очереди проект был переделан, и мы надеемся, что построенная набережная будет отвечать нормативам». Замминистра признал, что «на больших объектах проектировщик может ошибиться, но тогда не надо бояться повторно сходить на госэкспертизу».

Напомним, что строительство набережной реки Белой – один из крупнейших проектов в Уфе в последнее десятилетие. Конкурс на отбор подрядчика первой очереди был проведен в 2014 году. Тогда контракт стоимостью 1,34 млрд руб получило московское ООО «Ортост-фасад». В начале этого года контракт на строительство второй очереди реки Белой стоимостью 2,47 млрд руб получило дочернее предприятие «РусГидро» (где ранее работал глава республики Рустэм Хамитов) ОАО «Гидроремонт-ВКК».