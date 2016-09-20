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СЕГО ДНЯ

Явка на выборах в Башкирии составила 69,78%

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 20.09.2016
По сравнению с утром 19 сентября цифра снизилась на 3%.

Фото: Кристина Дейнеко

После ввода всех протоколов УИК в систему ГАС «Выборы», по предварительным данным, явка избирателей на территории Башкирии составила 69,78 %. Из 3 040 701 избирателя  в Башкирии проголосовало – 2 121 993. Об этом сообщает Центризбирком региона.

Напомним, что 18 сентября в 21 час 30 минут явка составляла более 63%, 19 сентября в 11 часов на брифинге для журналистов председатель ЦИК республики Хайдар Валеев назвал цифру 72 с лишним процента. Сегодня она снизилась на 3%.

Среди партий после ввода всех протоколов лидирует «ЕДИНАЯ РОССИЯ», набравшая 56, 37 % голосов избирателей республики, на втором месте - КПРФ, получившая 18, 62 % голосов, на третьем – ЛДПР (11, 29%). Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ получила 6, 88 %, КОММУНИСТЫ РОССИИ -1,84 %, а остальные политические партии – каждая менее 1 % голосов избирателей республики.

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