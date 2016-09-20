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СЕГО ДНЯ

В Уфе ресурсники за долги отключили около 1600 квартир

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.09.2016
Таким методом они пытаются добиться оплаты по счетам.

Фото: Кристина Дейнеко

С февраля-марта этого года в Уфе за долги была прекращена подача ресурсов в 1584 квартиры. Об этом «Медиакорсети» сообщили в пресс-службе администрации города. Сказать конкретно, за какую просрочку должникам грозит отключения, в мэрии не смогли.

- Каждый случай рассматривается индивидуально, - пояснили в мэрии. – Если, долги, например, у многодетной семьи, то срок, конечно, больше.

Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов сегодня на круглом столе по проблемам долгов за услуги ЖКХ подчеркнул, что к отключениям поставщики стали прибегать, так как все остальные методы исчерпаны.

- Отключение – самый эффективный метод, - отметил он. – Поэтому мы должны его использовать. Причем отключать сегодня можно и не весь дом, а отдельные квартиры, техника это делать позволяет.

 

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