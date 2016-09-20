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Салават Хусаинов: «Непонятен вопрос: когда дадите тепло?»

Наталья КУЗНЕЦОВА // 20.09.2016
Первый замглавы администрации Уфы напомнил, что всегда можно подать заявку на досрочную подачу тепла.

Фото: Наталья Кузнецова

Сегодня на круглом столе по проблеме неплатежей за услуги ЖКХ первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов напомнил, что подключить отопление можно досрочно. Для этого нужно всего лишь написать заявление в установленной форме в ресурососнабжающую организацию. В этом плане, как он дал понять, ему непонятны критические замечания и вопросы от населения.

- Непонятен этот вопрос: «Когда дадите тепло?». При условии отсутствия задолженности и исправного технического состояние, тепло дадут досрочно, - пояснил Хусаинов. - Проблемы мы здесь не видим.

В Уфе  сегодня подключено отопление в 117 из 587 социальных объектов. Во все 5167 многоквартирных дома с центральной системой отопления тепло дадут по регламенту, если не поступит заявка от жителей.

Напомним, что по регламенту в городе средняя температура воздуха должна быть ниже +8 градусов в течение трех дней, после чего и должно быть подключено отопление.

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