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В Уфе открыли первую в Башкирии площадку ГТО// 20.01.2017
Такие же площадки появятся еще в семи городах республики.
Фото: БашРТС
Сегодня в Уфе на территории ТЦ «Башкирия» открылась первая в республике площадка всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщает пресс-служба ООО «БашРТС».
Проект реализован при поддержке ООО «БашРТС». Региональным оператором проекта является Военно-спортивный фонд «Башкортостан».
- Нам бы очень хотелось, чтобы все жители республики придерживались здорового образа жизни. Поэтому в ближайшее время аналогичные площадки появятся в других городах. Надеемся, что занятия спортом принесут радость и здоровье многим жителям нашего региона, – заявил на открытии объекта председатель Совета директоров ООО «БашРТС» Александр Симановский.
Площадка включает в себя 20 уличных тренажёров с изменяемым весом нагрузки. Тренажёры оснащены крышей и системой освещения, что позволит горожанам бесплатно заниматься спортом в любой сезон и время суток.
Аналогичные спортивные площадки возведут ещё в семи городах присутствия ресурсоснабжающей организации – Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели. На базе этих площадок буду созданы городские клубы «ГТО» для подготовки добровольцев к выполнению нормативов «Готов к труду и обороне».
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